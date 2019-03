Mitte 2017 hat Instagram der App eine neue Funktion zugeführt, die nur den wenigsten gefallen hat: Das Versenden einer Nachricht an den Ersteller der Story, sobald jemand anderes einen Screenshot gemacht hat. Viele der User waren, nachdem die Nachricht an die Öffentlichkeit gelang, geschockt und frustriert. Verständlich, denn so schnell konnte man den Restaurant-Tipp aus der Story einer Bloggerin nun nicht mehr anonym abspeichern, bzw. screenshotten.

Zum Glück ist jetzt Schluss mit der "virtuellen Petzerei". Instagram hat die Funktion zurückgerollt, und so den Weg für private Screenshots von Storys wieder freigemacht.

Aber Achtung: Wer eine Direct Message (eine private Nachricht, die direkt versendet wird) von einem Freund erhält, und von dieser einen Screenshot macht, muss wissen, dass bei dem Versender eine Nachricht darüber eingeht. Dramatisch ist das nicht — nur gut zu wissen.