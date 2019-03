Sehr persönliche Postings mit den Themen „Reisen“, „Körper-Veränderung“ oder à la „Fitness-Journey“ erzielen auf Instagram die meisten Likes. An zweiter Stelle erfreuen sich Tierfotos immer größerer Beliebtheit. Auch Landschaftsbilder fungieren als wahrer Like-Booster. Sie können ja einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren und abwarten, über was sich Ihre Follower am meisten freuen.