Inspirationsquelle Mode: Der Weg zum modischen Ich

Mode: Alles nur Maskerade?

Im Juni war ich auf einer Bootsparty. Sechs Stunden lang fuhren wir durch die Gewässer des Berliner Umlands und tanzten unter Deck zu Nile Rodgers. Der Dresscode lautete Disco-Chic und wurde mit erstaunlichem Gehorsam befolgt: Die Männer kamen in weißen Anzügen und wild gemusterten Hemden, die Frauen in Zebraröcken, mit goldenen Handtaschen und weißen Sonnenbrillen. Beim Besteigen des Bootes am Spree-Ufer in Berlin-Friedrichshain beäugten uns Passanten. "Ich habe mich so unwohl gefühlt, als ich hergefahren bin“, flüsterte mir meine Freundin L. zu, die ein langes, knallblaues Batikkleid und gelbe Plateausandalen trug. "Ich hatte das Gefühl, mich würden alle anstarren!“ Ich kenne diese Blicke, ich spüre sie auch immer, wenn ich mich mal wieder in etwas vor die Tür gewagt habe, das eine Spur extravaganter ist als ein graues T-Shirt. Und ich ahne, was die Leute gedacht haben, als sie unsere aufgetakelte Partygesellschaft auf das Boot steigen sahen: Für wen halten sich diese Vögel?

Bombastische, flamboyante, ausdrucksstarke Mode – also alles, was auffällige Muster, Farben, Silhouetten oder eine Kombination von allen drei hat, was einen aussehen lässt, als inszeniere man sich selbst, als habe man sich als jemand verkleidet, der oder die man in Wahrheit gar nicht ist – wird in diesem Land mit größtem Misstrauen behandelt. Der sorgfältig abgesteckte Bereich des Karnevals, in dem man sich nicht nur verkleiden darf, sondern sogar muss, ist davon natürlich ausgenommen.

Aber wehe, man steigt im Leoparden-Kaftan in die U-Bahn! Total verkleidet, heißt es dann. Ein Tadel mit langer Tradition: Die "negative Einstellung zur Maske als etwas Falschem, das nackte und wahre Gesicht Verhüllendem verdanken wir der grundsätzlich theaterund maskenfeindlichen Einstellung der frühen Christen“, schreibt die Kunsthistorikerin Sylvia Ferino- Pagden in dem Ausstellungskatalog "Wir sind Maske“. Schon in frühchristlichen Schriften galt das Maskentheater als sündig, weil es das gottgegebene Gesicht verdecke. Offenbar glauben immer noch viele Leute daran. Warum eigentlich? Für mich war Mode schon immer eine einzige Maskerade. Als Teenager probierte ich mich in wilder Abfolge durch modernisierte Aerobic-Looks (die neongrünen Leggings meiner Mutter aus den Achtzigern, dazu ein wollener Herrenblazer vom Flohmarkt) und zirkushafte Kombinationen aus Harlekinblusen und schwarzen Plateausandalen.