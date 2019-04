Talk of the Town: Seit der Eröffnung des modernen Designhotels in den oberen sechs Etagen eines Hochhauses in Bahnhofsnähe ist die Bar der Hotspot der Stadt. Tolle Cocktails mit Blick auf Stadt und Berge durch fünf Meter hohe Glasfronten, Livemusik und DJs sorgen für ausgelassene Stimmung. In den 75 Zimmern und Suiten verströmen dunkles Holz, Loden und Tiroler Bauernteppiche modernen Alpen-Charme.

DZ ab 135 Euro, deradler.com