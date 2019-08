Innere Ruhe: 3 Methoden, mit denen Sie Stress abbauen können

Wie kann ich Stress abbauen?

Um Stress abzubauen, müssen Sie zunächst herausfinden, was seine Ursache ist. Stress ist zunächst eine körperliche Reaktion, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Bei positivem Stress sind Sie beispielsweise erfreut, weil Sie in den wohlverdienten Spa-Urlaub fahren, aber davor noch packen und den Wohnungsschlüssel wegbringen müssen. In diesem Falle spornt Sie der Stress an, schneller zu arbeiten, ohne dass Sie sich dabei überfordert fühlen.

Negativer Stress hingegen entsteht durch Zeitmangel, Überforderung, Konkurrenz, Mobbing, Perfektionismus und ständige Erreichbarkeit, besonders durch Social Media. Wenn er dauerhaft auftritt, kann negativer Stress sogar zu Krankheiten, wie Magengeschwüren, Burnout oder Depressionen, führen. Doch selbst akuter Stress wirkt sich auf den Körper aus: Herzschlag und Atmung werden schneller, die Pupillen weiten sich und das Stresshormon Cortisol wird freigesetzt. Cortisol ist erst einmal nicht schlecht für den Körper. Es sorgt dafür, dass Sie morgens aufstehen und kann in überlebenswichtigen Situationen sogar die Rettung sein, indem es kurzfristig genügend Energie bereitstellt. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel wirkt sich jedoch negativ auf den Körper aus, da er unter anderem die Einlagerung von Bauchfett begünstigt, das Immunsystem schwächt und für Heißhunger sorgt.

Wir zeigen Ihnen drei Methoden, mit denen Sie negativen Stress abbauen und Körper und Geist in Balance bringen können: