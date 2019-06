Indoor Cycling: Bei diesem Fitnesstrend verbrennen Sie bis zu 700 Kalorien

Klassisches Radeln basiert auf keinen besonderen Bewegungsabläufen. Das Fahrradfahren läuft in erster Linie statisch und monoton ab, man sitzt auf dem Sattel und „fährt“ gegen einen bestimmten Grad an Widerstand an. Hierbei werden in erster Linie die Beinmuskulatur sowie das Herz-Kreislauf-System trainiert.

Beim Indoor Cycling geht es nicht nur um das Workout per se, sondern um das Happening: Innerhalb von 45-50 Minuten wird der ganze Körper gefordert. Übungen wie Liegestütze auf dem Bike, die Arbeit mit Kurzhanteln oder ein Auf und Ab vom Sattel, kombinieren ein Krafttraining mit anstrengenden Cardio-Einheiten. Hinzukommen laute Musik, höchst motivierende Fitness-Coaches sowie eine dunkle Atmosphäre, die ein wenig an das bekannte Club-Feeling erinnert – jedoch mit dem Unterschied, dass man nicht tanzen geht, sondern Sport treibt. Dieses Ganzkörper-Workout soll bis zu 700 Kilokalorien in knapp 50 Minuten verbrennen. Für ausreichend Motivation sorgen die gut gelaunten Trainer – das unvergleichbare Gruppengefühl gibt es gratis dazu.