Indian Summer: Neuengland zeigt sich im Herbst von seiner schönsten Seite

New Hampshire im Herbst

Der September und Oktober ist die beste Reisezeit für New Hampshire. Bei angenehmen Temperaturen macht das Erkunden der Natur in den White Mountains oder in Küstennähe am meisten Spaß. Apropos Natur: Man sagt dem Bundesstaat nach, dass seine Wälder wohl die schönste Färbung des Blattwerks aufweisen. Vor allem der Ahornbäume ist diese Behauptung zu verdanken, denn die Baumart zeigt seine Blätter in der Erntesaison Herbst in den strahlendsten Nuancen.

MADAME.de-Tipp: Neben der Produktion des Ahornsirups ist der Indian Summer auch in Sachen Kürbisernte nicht zu verkennen. Viele Gemeinden veranstalten dann Kürbis Festivals, auf denen es die Gewächse in Vielzahl zu kaufen und die außergewöhnlichsten Exemplare zu bestaunen gibt. Eines der schönsten findet in Keene, New Hampshire, statt, das vor allem im Dunklen ein echtes Schauspiel ist.