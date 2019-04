Im Interview mit Keira Knightley – Muttersein, Gleichberechtigung und Kindererziehung

Entspannt sitzt Keira Knightley beim Interviewtermin auf dem Sofa einer Suite im Londoner „Dorchester Hotel“. Die dunklen Haare trägt sie offen, die Nägel sind schwarz lackiert, passend zum burschikos-schlichten Outfit aus schwarzem Pulli über weißer Bluse und langem Rock. Die 34-jährige Schauspielerin hat blendende Laune, lacht und strahlt in einer Tour. Dabei ist der Film, in dem sie jetzt die Hauptrolle spielt, ein tragisches Melodram und alles andere als heiter: „Niemandsland“ (ab 11.4.) erzählt von einer mit einem Colonel verheirateten Britin, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg eine Affäre mit einem Deutschen beginnt.

Dort wurde teilweise auch gedreht, allerdings habe sie, erzählt sie gleich, von der Hansestadt kaum etwas gesehen. Ausnahmen seien ein Besuch in der Elbphilharmonie und eine köstliche Currywurst in der Nähe der Reeperbahn gewesen. Doch statt mit ihr über Deutschland zu plaudern, wollen wir uns mit der Londonerin, deren Tochter Edie vor fast vier Jahren geboren wurde, über das Muttersein und Kindererziehung unterhalten. Dass Knightley, die sich selbst als Feministin bezeichnet, bei diesem Themen ausgesprochen meinungsstark ist, demonstrierte sie in ihrem Essay „The Weaker Sex“, in dem sie den gesellschaftlichen Druck kritisierte, Frauen müssten schon kurz nach der Geburt wieder makellos aussehen. Der Text, zu finden im Buch „Feminists Don’t Wear Pink (and other lies)“, sorgte nicht zuletzt deswegen für Aufsehen, weil sie als Beispiel Kate Middleton anführte, die bereits wenige Stunden nach der Geburt ihres dritten Kindes perfekt gestylt für Fotos posierte.

MADAME: Keira, das eigentliche Trauma Ihrer Rolle in „Niemandsland“ ist der tragische Verlust eines Kindes. Überlegt man sich als Mutter zweimal, eine solche Rolle zu spielen? Vielen Eltern ist es ja schon zu viel, Krimis zu schauen, in denen Kinder ums Leben kommen…

KEIRA KNIGHTLEY: Das geht mir genauso. Geschichtenüber tote Kinder ertrage ich als Zuschauerin kaum. Seit ich Mutter bin, ist der Verlust meiner Tochter meine allergrößte Angst, keine Frage. Nur haben meine persönlichen Gefühle eben nichts mit meiner Rolle zu tun. Ich greife nicht auf eigene Erfahrungen zurück, um vor der Kamera Emotionen zu erzeugen. An den Tod der Großmutter zu denken, weil man in einer Rolle traurig sein muss –das ist ein Klischee über die Schauspielerei. Wenn ich eine tragische Figur spiele wie in „Niemandsland“, kann ich das also gut trennen von meinen persönlichen Ängsten.

MADAME: Das Muttersein hat Sie als Schauspielerin verändert?

KEIRA KNIGHTLEY: Doch, sicher. Es hat mich als Menschen verändert. Ich habe einen anderen Blick auf das Leben, seit ich Mutter bin, und jede Erfahrung, die ich im Leben mache, erweitert auch meinen Horizont als Schauspielerin. Aber es bedeutet nicht, dass ich plötzlich eine Mutter besser verkörpern könnte. Das kann eine Kollegin, die keine Kinder hat, genauso gut.

MADAME: Sie haben den Film teilweise in Deutschland gedreht und hatten Ihre Tochter wie immer mit dabei. Wie schneiden wir ab in Sachen Kinderfreundlichkeit?

KEIRA KNIGHTLEY: Da gab es keinen Grund zur Beschwerde.

MADAME: In welchem Land oder welcher Stadt haben Sie besonders positive Erfahrungen gemacht?

Keira Knightley: Das tollste Land, um mit einem Kind unterwegs zu sein, ist für mich Italien. Einmal abgesehen von der Tatsache, dass man dort immer so spät zu Abend isst. Aber ansonsten war ich völlig begeistert, als wir letztes Jahr dort Urlaub gemacht haben. Edie war damals gerade in ihrer Trotzphase und hatte ständig Wutanfälle, am liebsten mitten im Restaurant. Aber statt uns rauszuschmeißen, kam immer irgendein Kellner und sang ihr etwas vor oder eine Frau vom Nachbartisch hat mit ihr gespielt. Nur in New York habe ich ein einziges Mal schlechte Erfahrungen gemacht, da waren wir in einer Location mit Baby nicht gern gesehen. Dafür gibt es dort richtig tolle Spielplätze. Genauso wie übrigens in Berlin. Dorthin nehme ich Edie immer besonders gern mit.

MADAME: Wenn Sie Ihre Tochter fast immer dabei haben: Wie steht es um die Kinderbetreuung an Filmsets?

KEIRA KNIGHTLEY: Die gibt es leider nicht, und tatsächlich würde ich sagen, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, warum es Frauen in der Filmbranche immer noch deutlich schwerer haben als Männer. Ich verstehe natürlich, dass die Sache schwieriger ist als bei einer Firma, deren Angestellte geregelte Arbeitszeiten haben und wo man eine feste Krippe einrichten kann. Gleichzeitig kann es doch aber nicht so kompliziert sein, einen zusätzlichen Wohnwagen zu mieten, mit Spielzeug zu füllen und eine Person dafür zu bezahlen, die Kinder zu beaufsichtigen. Gerade alleinerziehenden Müttern – und auch Vätern – würde das mit Sicherheit neue Jobmöglichkeiten eröffnen, die sie ohne eine solche Betreuung vielleicht absagen müssten.