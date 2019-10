Im Interview mit Julianne Moore über Singlefrauen und Ferien-Outfits

Im Interview mit Julianne Moore

MADAME: Julianne, Sie gelten als eine der bestgekleideten Frauen der Welt. Kann man Stil lernen?

Julianne Moore: Danke für das Kompliment, aber Sie haben mich noch nie in Clogs und Shorts gesehen. In den Ferien kann ich einen Monat nur in kurzen Hosen unterwegs sein. Aber es gibt tatsächlich Frauen, die immer chic aussehen. Die scheinen die Eleganz in ihrer DNA zu haben. In Berlin sieht man viele, die wahnsinnig stylish wirken – als würde die Schönheit mancher Prachtbauten und der Statuen auf sie abfärben.

Wo verbringt ein Hollywoodstar denn Ferien in Shorts?

Wir haben ein Häuschen auf Long Island, in dem wir uns sehr wohlfühlen, nicht weit weg von unserem Zuhause in New York. Meist war’s ja so, dass mein Mann und ich arbeiteten und die Kids durch die Schule feste Vorgaben hatten. Daher wurde es nie was mit einer Fernreise.

Sie werden 2020 Ihren 60. Geburtstag feiern. Was hat sich für Sie in den letzten Jahren besonders verändert?

Ich glaube, dass sich die Ziele verändern, wenn man älter wird. Ich wollte unbedingt immer Mutter werden – jetzt habe ich große Kinder. Mein neues Ziel ist, sie in ihr eigenes Leben zu begleiten. Die Zeit vergeht so schnell, ich will alles auskosten. Vieles ist leider nicht planbar. Ich versuche, im Jetzt zu leben und das wertuzuschätzen, was ich erleben darf.

Fragen Sie sich, was Sie gerne noch erreichen würden?

Ja, vielleicht ein Musical zu stemmen. Aber leider kann ich nicht singen … jedenfalls nicht gut genug für einen Film. Meine Pläne betreffen eher die Familie. Gerade haben mein Mann, meine Tochter und ich beschlossen, dass die nächste Reise uns weit weg führen soll. Wir wollen etwas Unbekanntes erkunden. Am Tag nach Weihnachten fliegen wir!

Welche Erkenntnisse würden Sie aus Ihrer Lebenserfahrung weitergeben wollen?

Dass es besser ist, etwas zu erleben, als es später nachzuholen. Ich bin so dankbar dafür, Schauspielerin zu sein, dankbar für die verrückten Möglichkeiten, die der Beruf mir gab. Zu erfahren, wie Menschen sind. Ich habe viele außergewöhnliche Erfahrungen gemacht und hatte Zeit, über das menschliche Verhalten nachzudenken. Darüber, was sich gut anfühlt und was schlecht. Das hat mir geholfen zu reflektieren, wie ich als Mensch sein möchte.

Was hat Sie sonst geprägt?

Meine Eltern. Meine Mutter ist Schottin, mein Vater Amerikaner. Sie sind viel mit mir gereist und haben sich ständig weitergebildet. So war ich den unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt.

Ihr Vater war Richter beim US-Militär, Sie lebten als Teenager auch in Frankfurt am Main. Wie weit kämen Sie heute mit Ihrem Deutsch?

(Auf Deutsch) Mein Deutsch ist sehr schleckt. Ick wunschte, es wäre besser! Ich bin nur zweieinhalb Jahre in Frankfurt auf die High School gegangen. Wir sind oft umgezogen. Dadurch habe ich früh viel von der Welt gesehen, aber wenn meine Mitschüler sich im Sommer zuriefen: „Schöne Ferien!“, wusste ich nicht, ob ich danach noch da sein würde oder schon in Alaska.

Sie hätten damals schon Social Media gebraucht!

Stimmt. Obwohl ich heute nur Instagram „Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die mir mein Job gegeben hat. Ich hatte dabei viel Zeit, über das menschliche Verhalten nachzudenken.