Im Interview mit Dorothee Bär

Nächster Schritt ist, die Kosten zusammentragen, was die digitale Aufrüstung kostet. Das ist sehr komplex, weil jede Schule eine andere Infrastruktur mitbringt. Ziel ist, eine Art Baukastensystem zu entwickeln, an dem sich andere Schulen orientieren können. Jede Schule soll aus den Modellbeispielen ableiten können, welche Schritte sie konkret gehen muss und was das kostet.

Soziale Verantwortung gegenüber Kindern

"Hier herrscht momentan bei den Schulen wenig Klarheit, was ein echter Hemmschuh ist.“ Was hält sie davon, dass unsere Kinder immer stärker in den Sog von iPad und Co. geraten? "In Deutschland neigen wir bei dem Thema dazu, Extreme zu propagieren“, schickt sie vorweg. Natürlich sei es wichtig, dass Kinder nicht den ganzen Tag vor einem Gerät sitzen, sondern dass sie gleichzeitig rausgehen, Sport machen, Musikinstrumente spielen lernen. "Ein iPad gibt es bei uns zu Hause vorwiegend, wenn wir länger im Auto sitzen. Und wenn ich merke, dass es die Kinder aufwühlt, verschwindet es eben.“ Ihre älteste Tochter hat mit 13 Jahren ein Smartphone, auf das die Mama allerdings kompletten Zugriff hat. "Ich muss da nicht jeden WhatsApp-Chat lesen, weil sie sehr verantwortungsvoll ist. Aber wer weiß, ob die beiden Kleinen das später auch sind.“

Ein No-Go sind die Gadgets bei Familie Bär am Essenstisch. "Es war mir immer wichtig, dass wir beim gemeinsamen Essen ganz bei uns sind, uns in die Augen schauen und nicht auf Bildschirme.“ Ihr Fett weg bekommt die Mama natürlich auch. "Das sagt die Richtige“, schießen die Kinder dann schon mal zurück. Dorothee Bär ist sowohl in der Familie als auch in ihrer Politik für gesundes Augenmaß. Von Tablets würden Kinder fett und faul und dumm, schallt es ihr nicht selten entgegen. "Wir sind immer so extrem und verstehen die Dinge exklusiv. Wenn das eine geht, dann geht das andere nicht. Schrecklich. Was spricht denn dagegen, wenn Kinder in der Grundschule programmieren lernen? Smarte Geräte sind doch eine gute Ergänzung. Und kluge Animationen machen Lernen viel verständlicher. Ich habe Geografie noch mit dem alten Diercke Weltatlas gelernt – von 1988. Bis zu meinem Abi war da Deutschland immer noch geteilt. Mit den heutigen Filmen, dynamischen Karten und Animationen, die es im Netz gibt, ist das Lernen doch viel interaktiver und macht dann auch mehr Freude.“

Wir sind inzwischen bei unserem Hauptgericht angekommen. Während sie mir von ihren Pfifferlingen anbietet, erzählt sie, dass sie als Politikerin oft mit diffusen Ängsten der Bürger konfrontiert werde. Beim Thema autonomes Fahren etwa. Eine Mehrheit sagt, dass sie einer Maschine nicht vertraut. Dabei sei doch der Risikofaktor Mensch viel größer, sagt sie.