Im Interview mit den Influencerinnen und Schwestern Sylvia und Julia Haghjoo

Julia Haghjoo: Wir sind keine Frauen, die ständig ein Selfie posten müssen. Licht-und-Schatten-Spiele vor der Kamera interessieren uns mehr. Und überhaupt müssen wir in Zeiten der Informations- und Bilderflut sehr genau aufpassen, was wir veröffentlichen. Wir verstehen uns als kuratiertes Magazin, als visuelles Poesiealbum zweier Kreativköpfe.

Madame: Wie haben Sie angefangen?

Sylvia Haghjoo: Ich träumte davon, an der Parsons School of Design in New York Fotografie zu studieren. Doch das Studium für ausländische Studenten war für meine Verhältnisse zu teuer. Man riet mir, einen eigenen Fotoblog auszuprobieren, um mich damit später für ein Stipendium zu bewerben. Das war 2010. Ein Jahr später holte ich meine Schwester dazu. Weil ich Julia nicht bezahlen konnte, mich aber revanchieren wollte, schlug ich ihreinen eigenen Blog vor. Daraus wurde zufällig ein Beruf.

Madame: Sie sind Schwestern, Freundinnen und Geschäftspartnerinnen. Wie gut ist familiäre Nähe im Business?

Sylvia Haghjoo: Mit Familienangehörigen zu arbeiten ist niemals einfach. Man muss lernen, Privates und Berufliches zu trennen, die Stärken und Schwächen des anderen zu akzeptieren und sich gegenseitig an guten wie schlechten Tagen zu unterstützen. Wie in einer guten Partnerschaft eben. Es war auch für uns ein harter Weg, diese Erfahrung zu machen.

Julia Haghjoo: Als Konkurrentinnen haben wir uns nie gesehen, es wurde nur irgendwann alles zu viel. Ich zog aus unserer gemeinsamen Wohnung aus, und wir hatten tatsächlich ein Jahr lang keinen Kontakt. Aber wir sind daran gewachsen. Nun, nach neun Jahren, könnten wir nicht glücklicher über diese Konstellation sein.

Madame: Was wird auf Instagram nicht preisgegeben?

Julia Haghjoo: Der Zeitaufwand und die Arbeitsprozesse, die hinter unserer Arbeit stecken. Und wir teilen nichts Privates, wir brauchen eine gesunde Distanz zu unserem öffentlichen Leben.

Madame: Kunst ist ein häufiges Motiv in Ihrem Feed: Aufnahmen wie jüngst von Picassos Keramiken machen Ihre Accounts besonders.

Sylvia Haghjoo: Seit Kindesbeinen malen und fotografieren wir. Daher fühlt sich die Auseinandersetzung mit Kunst ganz selbstverständlich an. Auf unseren Reisen haben wir eine eiserne Regel: Wir besuchen immer mindestens ein Museum oder eine Ausstellung. Insbesondere die Messen Tefaf, Art Basel und die Fiac stehen in unseren Kalendern ganz oben.

Madame: Sie ziehen bald von Hamburg nach Paris. Weshalb?

Julia Haghjoo: In Hamburg sind wir aufgewachsen. Es war unser Tor zur Welt. Jetzt gilt es, in Paris die Zelte neu aufzuschlagen und unser Profil und unser Netzwerk zu schärfen.

Sylvia Haghjoo: Unsere Eltern haben uns gelehrt: Träume muss man sich selbst verwirklichen. Wir fühlen, dass Paris ein guter Backdrop für unser nächstes Kapitel ist.