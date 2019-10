Hotels in Bali: Die luxuriösesten Unterkünfte von Canggu bis Ubud

Nachhaltiges Reisen liegt immer mehr im Trend – und auch bei einer Fernreise lässt sich der Wunsch, der Natur respektvoll zu begegnen, sehr gut umsetzen. Das beste Beispiel hierfür ist wohl das Fivelements in Ubud: Das preisgekrönte Wellness Retreat bietet seinen Gästen die perfekte Mischung aus Luxus und Nachhaltigkeit. Direkt am Ayung-Fluss gelegen und eingebettet in eine wunderschöne Dschungel-Kulisse, fällt hier jeglicher Alltagsstress sofort ab – insbesondere, wenn man es sich bei einer der zahlreichen Beauty-Behandlungen im traditionell ausgerichteten Spa gut gehen lässt. Besonders empfehlenswert ist das Sakti Ritual, das in drei Phasen aufgebaut ist: Nach einer klassischen Aromaöl-Massage wird der Körper mit einem Peeling aus Meersalz und Kokosöl behandelt, bevor es in ein üppiges Bad mit Zitronengras, Ingwer und Zitrusfrüchten geht – all das mit Blick auf den Urwald.

Die Mission dieses Resorts ist es, Körper, Geist und Natur in Einklang zu bringen. Dies spiegelt sich im achtsamen Umgang mit Ressourcen – Regenwasser wird wiederverwendet, regionale Produkte und natürliche Materialien werden bevorzugt – ebenso wieder wie in der komplett veganen Küche des Restaurants, die raffinierter nicht sein könnte und mit Smoothie Bowls in leuchtenden Farben, hausgemachtem Kokosnuss-Joghurt, aromatischen Currys und dekadenten Schokoladen-Desserts verführt.

Perfekt für: Gäste, die subtilen Luxus lieben und trotzdem das „echte“ Bali erleben möchten. Im Fivelements haben Sie die Möglichkeit, traditionellen Ritualen beizuwohnen und die indonesische Kultur auf eine ganz besondere Art kennenzulernen. Das Fire Blessing, bei dem negative Gedanken und Lebensaspekte ins Feuer übergeben und in positive Energie umgekehrt werden sollen, ist ein Erlebnis, das Sie nie vergessen werden.

Preis: Villa ab etwa 160 Euro pro Nacht