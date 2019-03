Die perfekte Alternative für heißen Kakao: Der Bratapfel-Smoothie riecht nicht nur wunderbar nach Gemütlichkeit, er schmeckt auch noch unglaublich lecker.

Zutaten für 2 Portionen

4 Äpfel

100ml naturtrüben Apfelsaft oder Pflanzenmilch

1 EL Chiasamen

1 EL Kokosblütenzucker

1 EL Haferflocken

5 Mandeln

1 TL Zimt

Öl für die Auflaufform

Zubereitung:

Die Chiasamen in einem Gefäß mit dem Apfelsaft oder der Pflanzenmilch vermengen und quellen lassen.

Den Ofen auf 200°C vorheizen.

Die Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Nun in Würfel schneiden und in einer gefettete Auflaufform legen. Die Form in den Ofen schieben und darin die Äpfel ca. 15-20min braun braten.

Form aus dem Ofen nehmen und mit Zimt und Kokosblütenzucker bestreuen.

Wer den Smoothie kalt mag, muss die Äpfel auskühlen lassen. Wer ihn warm mag, sollte nun das Chiagemisch am Herd kurz erwärmen.

Die Äpfel und das Chiagemisch in einem Mixer gemeinsam mit den Mandeln und den Haferflocken gut mixen (ca. 30 Sekunden im Hochleistungsmixer).

In 2 Gläser umfüllen und genießen.

(Rezept von bissenfuersgewissen.com)