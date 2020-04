Bei gesunden Frauen ist das Innere der Gebärmutter von der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ausgekleidet. Siedelt sich solches Gewebe auch an anderen Stellen im Körper an, zum Beispiel an der Außenwand der Gebärmutter, an Eileitern und Eierstöcken oder an weiter entfernten Organen, dann spricht man von einer Endometriose. Diese Krankheit ist normalerweise nicht bedrohlich. Allerdings kann sich bei jeder Menstruation das Gewebe zusammenkrampfen und bluten, was heftige Schmerzen verursacht. Etwa zehn Prozent aller Frauen unter 50 Jahren leiden an Endometriose. "Warum es zu diesen Auswucherungen kommt, ist bis heute nicht eindeutig geklärt“, weiß Dr. Dabelstein. "Allerdings spielen bei dieser Erkrankung die weiblichen Hormone die Hauptrolle. Wenn in den Wechseljahren der Östrogenspiegel absinkt, dann bildet sich die Endometriose meistens ganz zurück“, so die Ärztin.