Hoodie: So stylen Sie den Kapuzen-Pullover richtig

So stylen Sie den Hoodie im Herbst

Beim Gedanken an einen Kapuzen-Pullover denkt man spontan noch an die übergroßen "Zelte" aus den 90ern. Diese trugen außer Baskettballstars und hippen Mädchen - gerne in der Cropped-Version zu engen Radler-Hosen - eher wenige Leute freiwillig auf offener Straße. Heute sieht man sie sogar zu schicken Office Looks - in der Modewelt wird schließlich gerne mal mit Stilbrüchen gespielt. Sie neu zu stylen und in unterschiedlichen Varianten zu tragen, macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch Farbe auf die Straßen der Fashion Metropolen.

Auch im Alltag zeigt sich der Hoodie gerne. Egal ob im Büro zum Casual Friday, zu einer Party am Wochenende oder ganz ladylike zum Kleid: Der Hoodie ist vielseitig einsetzbar. Vor allem aber ist er gerade in der Übergangszeit eine tolle Alternative zur Jacke. Wenn draußen ein Regen-Sonne-Wechselspiel herrscht, ist der Kapuzen-Pullover gerade warm genug und schützt mit seiner angenähten Mütze vor Regentropfen. Wird es wieder wärmer, kann er einfach lässig um die Schultern oder um die Hüfte gewickelt werden.