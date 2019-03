Home-Trends: Deko-Inspirationen mit Büchern

Bücher kann man nie genug in der Wohnung haben, sie verleihen uns nicht nur ein belesenes Image – sie zaubern auch eine Extraportion Gemütlichkeit in jeden Raum. Wie perfekt sich Bücher als Deko-Objekte in den eigenen vier Wänden machen und wie Sie Ihre Lieblingsschmöker besonders eindrucksvoll in Szene setzen, verraten wir Ihnen hier.