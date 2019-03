Hochzeitsrede: So gelingt die perfekte Hochzeitsrede

In den meisten Fällen ist es so, dass der Brautvater die Hochzeitsrede hält und mit seiner Rede beginnt. In der Vergangenheit wurde dem Brautvater eine besondere Rolle zugesprochen, denn schließlich gibt er seine Tochter in die Hände eines anderen Mannes und spricht dem Brautpaar seinen Segen aus. Deshalb führt der Vater übrigens auch noch heute in den meisten Fällen seine Tochter zum Altar. Dieser sehr emotionale Moment im Leben eines Brautvaters sollte sich im besten Fall auf die Rede übertragen und viele unerwartete Passagen beinhalten.

Begrüßung

Beginnen sollte der Brautvater die Rede mit einer Anekdote, einem Witz oder einer lustigen Geschichte am Tag der Hochzeit. Er sollte keinesfalls vergessen, seinen Schwiegersohn sowie dessen Eltern zu begrüßen! Die Tochter

Das ist der wichtigste Teil der Rede, in dem es ganz allein um die Tochter des Vaters geht. Ziehen Sie gerne Vergleiche: Wie ist die eigene Ehe und welche Hürden kommen auf einen zu? Ferner noch: Was macht die Tochter so einzigartig? Setzen Sie auf Emotionen, aber auch auf Humor und Wortspielerei – das kommt immer gut an. Der Schwiegersohn

Sind Sie beim ersten Treffen fast vom Stuhl gekippt und haben Schnappatmung bekommen oder haben Sie gleich einen positiven Eindruck gehabt? Erzählen Sie es! Segen

Was wünschen Sie dem Brautpaar? Anstatt auf Klassiker wie „viel Glück“, „gesunde Kinder“ oder „alles Gute“ zu setzen, sollten Sie hier kreativ sein: Hat Ihre Tochter besondere oder außergewöhnliche Wünsche? Vielleicht reisen beide gerne in verschiedene Städte, dann können Sie den beiden eine „hoffentlich nie endende Abenteuerlust“ mit auf den Lebensweg geben. Toast

Zu guter Letzt fordern Sie die Gäste auf, auf das Brautpaar anzustoßen. Sind alle noch dabei, sich die Tränen vor Rührung oder Lachen mit einem Taschentuch abzuwischen? Sehr gut, dann haben Sie mit Bravour bestanden.