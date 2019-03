Hochkarätige Editionen

1987 in Bonn geboren, studierte sie in Karlsruhe bei Leni Hoffmann und als Meisterschülerin von Andreas Gursky an der Kunstakademie in Düsseldorf. Clement lebt und arbeitet in Bonn und Düsseldorf und stellt seit 2015 international aus.

Ihren Blick für das Detail schärfte Louisa Clement in der Meisterklasse von Andreas Gursky. Der Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf und international gefeierte Star der Becher-Schule machte ihr Mut, in die Fotografie zu wechseln.