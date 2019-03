H&M verkündet Designkooperation mit Moschino

Was für News: Während das Coachella Festival in Kalifornien tobt, verkündeten Jeremy Scott und Gigi Hadid live über Instagram bei der jährlichen MOSCHINO Party in Coachella die aufregende Botchaft: Für die nächste Designerkollektion geht H&M eine Kollaboration mit MOSCHINO ein. Die ikonische italienische Marke hat mit der Ernennung von Jeremy Scott im Jahr 2013 zum Creative Director frische Pop-Energie erhalten. Die Kollektion, MOSCHINO [tv] H&M, wird weltweit ab dem 8. November in ausgewählten H&M Geschäften sowie online erhältlich sein.