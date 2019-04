Die gebürtige Münchnerin Nathalie Gleitman hat sich mit ihrem Foodbloog 'Nathalie's Cuisine' auf gesunde Rezepte spezialisiert, die sowohl auf Laktose, als auch auf Histamin verzichten und trotzdem wahnsinnig lecker schmecken. Im Interview erzählt sie, was sich hinter einer Histaminintoleranz verbirgt und ob eine histaminfreie Ernährung auch für Menschen ohne Unverträglichkeiten Sinn macht.

Madame.de: Auf Ihrem Blog finden sich nur Rezepte, die sowohl laktose- als auch histaminfrei sind. Wie kam es zu diesem Ernährungsansatz?

Nathalie Gleitman: Vor zwei Jahren wurde ich mit einer Histamin – und Laktoseintoleranz diagnostiziert. Ich wusste zwar damals wie ich mich laktosefrei ernähre, aber ich hatte keine Ahnung, was eine Histaminintoleranz bedeutet. Ich hatte damals das Gefühl als wären alle Beschwerden über Nacht über mich hereingebrochen. Nach allem, was ich aß ging es mir sehr schlecht. Meine Beschwerden erreichten ihren Höhepunkt, als ich einfach nicht mehr das Haus verlassen konnte. Ich fühlte mich so unwohl und ich passte in keine Kleidung mehr, da ich so aufgebläht war. Schließlich diagnostizierte der Arzt die Histaminintoleranz. Ich war einerseits erleichtert, dass die Ursache für meinen schlimmen körperlichen Zustand endlich gefunden war. Andererseits brach in mir eine Welt zusammen.

Wie entstand die Idee zu Ihren Foodblog 'Nathalie's Cuisine'?

Ich verstand nicht mehr, was ich essen konnte und wie ich die richtigen Lebensmittel wählen sollte. Ich war völlig verunsichert und auch verzweifelt. Die Umstellung zu einer strengen histamin- und laktosefreien Lebensweise hat mir sehr schnell geholfen. Die Liste der Lebensmittel, die ich nicht anrühren darf, ist unglaublich lang, sie schien anfangs endlos! Aber indem ich mich stattdessen auf die Dinge konzentriert habe, die ich tatsächlich essen durfte, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Intoleranz kein Kompromiss oder eine Einschränkung bedeuten muss, sondern eine optimistische Alternative für einen gesunden Lebensstil. Ich fand nur wenig praktikable Informationen, Rezepte und Ratschläge, die mich unterstützten, mich streng histaminfrei zu ernähren und dennoch gesund zu leben. Der zentrale Gedanke hinter dem Blog liegt darin andere dazu zu inspirieren, die Einschränkungen, die ein gesunder Lebenswandel mit sich bringt, nicht nur anzunehmen, sondern zu zelebrieren indem man das Beste aus bestehenden Möglichkeiten herausholt und gleichzeitig natürliche und saisonale Zutaten zu verwenden lernt.