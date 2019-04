Woran man trotzdem erkennt, dass Monsieur Karl mit einer guten Portion Humor in die Zukunft des Modehauses blickt: Die ikonische Chanel Flap Bag lässt der Designer kurzerhand mit Katzenköpfen bedrucken, die sowohl an Choupette erinnern, als auch eine Hommage an Mademoiselle Chanel selbst sind. Schließlich galt sie mit ihrem Sternzeichen 'Löwe' als besonders felinophil.

Das helle Setting und die verspiegelte Wandverkleidung fluteten das Grand Palais mit warmem Frühlingslicht. Welche Überraschung die Show-Besucher noch erwartete: Jeder saß bei dieser Fashion Show in der begehrten Front Row. "Die Leute beschwerten sich, dass sie bei vergangenen Präsentationen die Mode nicht sehen konnten, weil sie so weit weg saßen, deshalb sitzt in dieser Saison jeder in der ersten Reihe", erklärte Karl Lagerfeld.