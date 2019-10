Herzogin Kate: Traumhafter Auftritt in Pakistan

Royals on Tour: Kate Middleton im Abendkleid von Catherine Walker

Am Montagabend begann die fünftägige Reise durch Pakistan für Prinz William und seine Frau Kate. Ohne die drei Kinder, jedoch mit reichlich Dienstpersonal kamen die britischen Royals gegen Abend am Flughafen von Islamabad an. Zu diesem Anlass entschied sich Herzogin Kate für ein türkisfarbenes Kleid, das stark an die landestypischen Kleider erinnerte. In Pakistan tragen viele Frauen die Kleiderkombination aus Salwar, Kamiz und Dupatta - einer Pluderhose, Kleid und Tuch. Auch Kate trug unter ihrem Kleid eine gleichfarbige Hose, zusammen mit Accessoires des Labels Zeen aus Pakistan.