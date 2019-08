Herzenssache: Warum immer mehr Frauen einen Herzinfarkt bekommen und wie sie sich davor schützen

Herzinfarkt- warum viele die Anzeichen übersehen

Über ihre Rückenbeschwerden hatte sich Lisa Petersen keine besonderen Gedanken gemacht. Nach langem Sitzen schmerzte seit Monaten ein Lendenwirbel kurz über dem Kreuzbein, so zumindest vermutete sie. Die 52-jährige Controllerin bei einer Berliner Bank schob die immer wieder auftretenden Beschwerden auf ihre endlosen Arbeitsstunden im Sitzen, wenn mal wieder ein Quartalsabschluss fällig war. Vor einem Jahr noch teilte sie sich diese Aufgabe mit drei Kollegen. Nach einer Restrukturierung erledigte sie den Job nun alleine. Mit ihrem Mann pflegte sie zu scherzen, die drei Mitarbeiter ihrer Abteilung hießen jetzt „me“, „myself“ und „I“.

Doch eines Morgens brach Petersen unvermittelt im Bad zusammen. „Ein starker Schmerz ballte sich um mein Herz, es fühlte sich an, als hätte meine letzte Stunde geschlagen“, erinnert sie sich später. Gerade noch spürte sie einen Blitz, der ihren Körper traf, dann verlor sie das Bewusstsein. Ihr Mann alarmierte den Notarzt, begann sofort mit einer Herzmassage. Der Notarzt traf nach einer halben Stunde ein. Er vermutete, dass Lisa Petersen einen Herzinfarkt erlitten hatte. Das Glück im Unglück für die Bankerin: Sie wohnte in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses mit einem Katheterlabor. Eineinhalb Stunden nach dem Infarkt dehnte ein Kardiologe die verschlossene Herzarterie mit einem Katheter auf und setzte einen Stent. Die Wege vom Herzinfarkt zur Rettung sind in Berlin meist kurz.

„Hätte sie weit entfernt auf dem Land gelebt, irgendwo in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wäre sie nicht so schnell versorgt worden“, sagt DR. Natascha Hess, niedergelassene Kardiologin in Berlin und Werder bei Potsdam. Die Todesrate nach einem Herzinfarkt sei in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg am höchsten. Die auf Herzmedizin für Frauen spezialisierte Expertin weiß, dass viele Frauen mit einem Herzinfarkt mit Verzögerung in die Notfallambulanz gebracht werden. Während bei Männern mit linksseitigen, in den Arm ausstrahlenden Schmerzen und Kollaps jeder automatisch an einen Infarkt denkt, im besten Fall eine Herzmassage beginnt und rasch den Notarzt ruft, ist dies bei Frauen nicht der Fall.

Nicht nur Männer bekommen einen Herzinfarkt

Die Anzeichen eines Infarkts, wie Schmerzen im Rücken und Bauch, Abgeschlagenheit oder auch ein Zusammenbruch, deuten sie selbst fälschlicherweise als Schwäche, Kreislaufprobleme oder etwas anderes Harmloses. „Da geht wertvolle Zeit verloren, bevor die Rettungskette in Gang gesetzt wird“, weiß Prof. DR. Melchior Seyfarth, Direktor der Klinik für Kardiologie am Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Er hat die Unterschiede von Frauen und Männern in der Herzmedizin erforscht: „Grönemeyer singt ‚Männer kriegen ’nen Herzinfarkt‘, dabei bekommen Frauen ihn genauso. Nur haben wir das immer noch nicht verinnerlicht.“ Jedes Jahr sterben annähernd genauso viele Frauen wie Männer an einer Herzkrankheit. Addiert man die Todesfälle für die drei häufigsten Herzdiagnosen, nämlich Durchblutungsstörung des Herzens, Herzschwäche und Infarkt, kommen Männer laut Statistischem Bundesamt auf 19 Prozent der gesamten Todesfälle und Frauen auf 18,3 Prozent. Das ist mit Abstand die häufigste Todesart. Zum Vergleich: Nur 3,8 Prozent aller Frauen sterben an Brustkrebs.

„Dennoch haben Frauen weitaus mehr Angst vor Brustkrebs als vor einer Herzerkrankung“, sagt DR. Natascha Hess. Dass weniger Frauen als Männer in die Notfallambulanzen kommen, liegt auch an einem besonderen Umstand: „Frauen schildern ihre Symptome anders als Männer, manchmal unspezifischer“, so Seyfarth. Rückenschmerzen wie bei Lisa Petersen oder Erschöpfung sind Warnsignale. „Aber die meisten Frauen, die voll im Leben stehen, fühlen sich auch mal abgeschlagen und müde durch Job und Familie“, berichtet der Mediziner. Wer denkt da gleich an eine Herzkrankheit? Ebenso würden nicht alle Ärzte sofort an einen Infarkt denken, wenn sie notfallmäßig zu einer Frau mit diesen unspezifischen Krankheitszeichen gerufen werden. Auch hier verzögere sich der Moment, wo eine Frau ins richtige Klinikum käme. Frauen neigen zudem generell dazu, die Gesundheit ihres Mannes ernster zu nehmen als ihre eigene. Ohnehin sind Frauen wie Männer große Verdränger, wenn es um Krankheiten geht. Betroffen sind immer nur die anderen.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass wir das Risiko des Nachbarn, eine Herzkrankheit zu entwickeln, um 20 Prozent höher einschätzen als unser eigenes Risiko. Und zwar völlig unabhängig von jeglichen Risikofaktoren. Stress gilt neben Bewegungsarmut, Rauchen, Übergewicht, Diabetes sowie einer genetischen Belastung durch einen nahen Verwandten, der eine Herzkrankheit hatte, als ein Risiko, einen Infarkt zu erleiden.