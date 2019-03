Herbsttrend Leggings: So funktioniert der Trend 2018

Jeder Modetrend, der sich irgendwann einmal etabliert hat, führt gewissermaßen zu einigen Diversitäten – und das darf und soll auch so sein. Das Thema „Leggings“ gehört gewissermaßen auch dazu. Entweder man liebt sie, oder man hasst sie. Wenn wir aber mal ehrlich gibt dann gibt es diese Tage, an denen wir uns ganz unkompliziert in eine weiche, bequeme Hose kleiden möchten, die am besten weder zwickt noch unstylisch aussieht.

Es ist alles eine Frage des Stylings, wie Sie den schönsten Look mit Ihrer Leggings rausholen können. Wir wetten, Sie haben mindestens eine im Schrank (Sporthosen gehören auch dazu!).