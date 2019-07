Weil die Hautpartie um Augen und Lippen am dünnsten ist, sollten Sie ihr spezielle Aufmerksamkeit in Ihrer Beauty-Routine widmen. Auch hier gibt es den Unterschied zwischen Sommer und Winter: Während die Lippen in der kalten Jahreszeit Fett zum Schutz benötigen, brauchen sie im Sommer vor allem Feuchtigkeit. Daher empfiehlt es sich Lipbalm zu benutzen, der einen Lichtschutzfaktor enthält. Außerdem sollten Sie viel Wasser oder ungesüßten Tee trinken.

Auch die Partie um die Augen neigt an warmen Tagen zu Trockenheit. Bei Frauen entstehen hier zudem häufig die ersten Falten. Zur Vorbeugung von Falten sollten Sie am besten morgens und abends Augencreme auftragen: Dafür klopfen Sie die Creme von innen nach außen unterhalb des Auges vorsichtig ein und lassen sie ein bis zwei Minuten einziehen, bevor sie Make-up auftragen. Das hat den Vorteil, dass sich die Schminke nicht direkt in den Falten absetzt.