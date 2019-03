Hautkrebs im Winter – So können Sie sich schützen

madame.de: Woran erkennt man erste Anzeichen von Hautkrebs?

Dr. med. Sylke Schneider-Burrus: Der weiße Hautkrebs zeichnet sich meist durch trockene oder wunde Hautstellen aus, die auch nach Wochen nicht verschwinden wollen. Wenn an einer solchen Stelle durch einen Kratzer eine Wunde entsteht, wird diese nicht abheilen.

Beim schwarzen Hautkrebs hingegen, dem malignen Melanom, kommt es auf die Art von dunklen Pigmentveränderungen an. Um solche Hautflecken von normalen Leberflecken etwa zu unterscheiden, hilft die ABCDE-Regel: Erstens, sind die Flecken asymmetrisch (A)? Wie sind ihre Ränder begrenzt (B) – fransen sie beispielsweise aus? Hat ein Fleck unterschiedliche Farben (C wie colour)? Auch die Größe spielt eine Rolle: Der Durchmesser (D) sollte fünf Millimeter nicht überschreiten – was ungefähr dem stumpfen Ende eines Bleistifts entspricht. Letztlich sollten Patienten die Entwicklung (E) der neuen sowie bekannten Leberflecken oder Pigmentveränderungen beachten: Wächst er schnell? Hebt er sich von der Haut ab? Sollten zwei oder mehr dieser Fragen positiv beantwortet werden, sollte unbedingt ein professionelles Hautscreening beim Dermatologen erfolgen.“

madame.de: Was sollte man tun, wenn sich diese ersten Anzeichen zeigen?

Dr. med. Sylke Schneider-Burrus: Am besten zum Telefon greifen und einen Termin beim Hautarzt machen – oder direkt vorbeischauen. Wir können dann mit einem professionellen Hautscreening die Veränderungen genauer unter die Lupe nehmen. Im Zweifel plädiere ich als Ärztin dafür, lieber einen Fleck zu viel herauszuschneiden als einen zu wenig. Es macht einen großen Unterschied, ob ein Melanom, also der schwarze Hautkrebs, nur an der oberen Hautschicht sitzt oder bereits tiefer gewachsen ist. Wenn der Tumor erstmal die Blut- oder Lymphgefäße erreicht hat, ist das Risiko um ein Vielfaches höher, dass die bösen Zellen im ganzen Körper weitertransportiert werden. Deshalb: Früh zum Arzt und achtsam auf die Haut schauen.

madame.de: Hautkrebs im Winter – wie gefährlich ist dieser Krebs wirklich?

Dr. med. Sylke Schneider-Burrus: Unter Hautkrebs fallen verschiedene Krebs-Erkrankungen, die an der Haut entstehen oder dort sichtbar werden. Die aggressivste Form ist der sogenannte schwarze Hautkrebs, das Maligne Melanom. Melanome sind meistens dunkle, braune oder schwarze Flecken auf der Haut, die häufig aus einem bereits vorhandenen Leberfleck entstehen. Die Erkrankung tritt in allen Altersstufen auf und verzeichnet unter den Hautkrebsarten die höchste Todesrate. Die verbreitetste Form ist allerdings der helle Hautkrebs. Dazu zählt vor allem das Basalzellkarzinom, aber auch das Plattenepithelkarzinom. Obgleich Basaliome so gut wie nie Metastasen bilden, können sie bei ausbleibender Behandlung zu großen Tumoren heranwachsen. Diese dringen in tieferliegende Gewebe ein und fressen zuweilen tiefe Defekte bis zum Beispiel die Nasenhöhle. Wichtig ist hier unbedingt die Früherkennung, um solche Spätschäden zu vermeiden. Die gängige Therapie bei einer Hautkrebserkrankung ist die chirurgische Entfernung der Tumore.

madame.de: Wie kann man sich am besten schützen?

Dr. med. Sylke Schneider-Burrus: Eincremen, eincremen, eincremen. Das gilt im Winter wie auch für den Rest des Jahres. Daneben gibt es auch physikalischen Sonnenschutz wie lichtdichte Kleidung und insbesondere Kopfbedeckungen, die gut vor UV-Strahlung schützen. Die Mittagssonne sollte man im Sommer wie im Winter besonders meiden, steht die Sonne nachmittags tiefer am Horizont, ist auch die UV-Strahlung geringer. Sonnenanbeter sollten sich außerdem unbedingt angewöhnen, sich lieber mal im Schatten als in der prallen Sonne aufzuhalten.“