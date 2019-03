Haute Couture 2019: Schmuck-Highlights, die uns begeistern!

Es gibt keinen besseren Ort, die schönsten und exquisitesten Mode-Kreationen des Jahres in Augenschein zu nehmen, als bei den Haute Couture Schauen in Paris. Klar, an Extravaganz waren die Laufsteg-Looks nicht zu toppen — doch unser Augenmerk lag dieses Jahr auf den vielseitigen Schmuck-Kreationen. Nach diesen Highlights halten wir 2019 ganz besonders Ausschau!