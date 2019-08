7 Hausmittel gegen Kopfschmerzen

1. Doppelter Espresso mit Zitrone

Ein beliebtes Hausmittel gegen Kopfschmerzen ist ein doppelter Espresso mit einem Schuss Zitrone. Das Koffein im Espresso hat positive Effekte bei Migräne und Spannungskopfschmerzen, da es die Blutgefäße verengt und so Kopfschmerzen bekämpft. Deshalb gibt es auch spezielle Migräne- und Kopfschmerzmittel, die Koffein und schmerzlindernde Wirkstoffe enthalten. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass das Koffein beschleunigend auf Schmerzmittel wirkt. Die Zitrone hilft zusätzlich, da das in ihr enthaltene Vitamin C die Bildung eines Botenstoffes anregen soll, der den Schmerz lindert.

Dass Koffein gegen Kopfschmerzen hilft, wurde sogar von Wissenschaftlern der Universität Freiburg bestätigt, die in einer Studie herausfanden, dass Koffein die Bildung eines Enzyms blockiert, das die Freisetzung von Prostaglandinen fördert. Diese sind für die Weiterleitung des Schmerzes über die Nerven verantwortlich. Wird ihre Ausschüttung gestoppt, werden die Beschwerden nicht mehr so stark wahrgenommen.