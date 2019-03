Hausmittel gegen Erkältung

Rezept selbstgemachter Apfelessig

Hausgemachter Apfelessig - der Alleskönner

Warum es für uns funktioniert

Apfelessig ist reich an natürlichen Enzymen und unterstützt unsere natürlichen Körperfunktionen. Er löst Schleim, unterstützt die Verdauung und verbessert die Aufnahme wichtiger Mineralien und Nährstoffe aus unserer Nahrung. Außerdem wirkt er entzündungshemmend, antibakteriall, fördert die Wundheilung, unterbindet die Ausbreitung von Fäulnisbakterien im Darm, steigert die Leistung der Leber und strafft Gewebe und Haut. Und er eignet sich wunderbar als Haarspülung!

Zutaten

2 - 3 Äpfel, in kleine Stücke geschnitten (mit Schale und Kerngehäuse)

2 1-Liter-Glasgefäße mit weiter Öffnung

ca. 600 ml (2 1/2 Tassen) Wasser in Zimmertemperatur

1 Glas, das gut in die Öffnung des größeren Glasgefäßes passt

2 EL Honig

Seihtuch oder feiner Musselin

1 Stück Schnur oder Gummiband

Zubereitung

Die Apfelstücke in das sterilisierte Glasgefäß legen und das Glas bis fast ganz oben mit Wasser füllen. Den Honig unterrühren. Setze ein leeres Glas in die Öffnung auf die Flüssigkeit, um die Apfelstücke unter Wasser zu halten. Die Flüssigkeit sollte aber nicht von der Luft abgetrennt sein. Danach das Gefäß mit einem Stück Tuch bedecken und das Tuch befestigen. In diesem Zustand an einem warmen, dunklen, trockenen Ort aufbewahren.

Nach etwa zwei Wochen wird das Wasser trüb und ein weißer Schaum entsteht an der Oberfläche. Die alkoholische Gärung findet statt, natürlicher Zucker verwandelt sich zu Alkohol. Wenn die Apfelstücke auf den Boden sinken, siebe die Lösung in ein sterilisiertes Gefäß und verschließe es mit dem Stoff wie zuvor. Lager die Flüssigkeit für weitere vier bis sechs Wochen im Dunkeln.

Durch den Prozess der Essigsäuregärung fängt der Alkohol nun an, sich in Essigsäure zu verwandeln, und eine weiße Schicht bildert sich an der Oberfläche. Diese wird "Essigmutter" genannt, ist gesund und bedenkenlos für den verzehr geeignet. Farbwechsel und trübe Ablagerungen kommen in nichtpasteurisiertem Essig natürlicherweise vor.

Den Essig nach sechs Wochen regelmäßig kosten. Bemerkst du dabei einen alkoholischen Geruch, sollte der Essig noch eine Weile länger gelagert werden. Sobald der alkoholische Geruch verschwunden ist, den Essig in Flaschen abfüllen und ihn mit einem korrosionsfreien Verschluss versiegeln. Du kannst die Essigmutter von der Essiglösung trennen und einem unpasteurisiertem Apfelwein beigeben, um neuen Essig zu erzeugen.