Manchmal ist es ehrlich gesagt schwierig, in der ganzen Welt der Öle den Überblick zu behalten. Da hätten wir Kokosöl, Mandelöl, Avocado-Öl und natürlich die ätherischen Öle. Das Ganze teilt sich dann nochmal auf in Öle für das Gesicht, Haaröle, ... die Liste wird lang!

Vergessen Sie einfach alles, was Sie bisher über Ihr Öl-Sammelsurium wussten und greifen Sie beim nächsten Einkauf einfach nur zum Hanföl. Denn dieses soll Kokos-Öl & Co. gewaltig in den Schatten stellen.