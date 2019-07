Habe ich Depressionen? So erkennen Sie die psychische Erkrankung

Psychische Erkrankungen prägen mehr und mehr das Bild unserer Gesellschaft. Das Fatale an dieser Erkenntnis ist nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch die Tatsache, dass sie oftmals nicht diagnostiziert oder verstanden wird. Weshalb scheint es noch immer unmöglich, dass Betroffene sofortige Hilfe erhalten und von Hausärzten und Co. ernst genommen werden? Alleine in Deutschland erkranken pro Jahr rund 5,3 Millionen Menschen an einer Depression, wie eine Studie der AOK aus dem Jahre 2018 aufzeigt. Das ist eine Zahl, die alarmieren sollte.

Doch woran erkennen wir eigentlich eine Depression? Bedeutet jegliche Art von Erschöpfung und Niedergeschlagenheit sofort, dass wir auf dem besten Weg sind, in eine depressive Phase zu verfallen? Und falls ja – wie kommen wir da wieder heraus?

Wir haben mit der Diplom-Psychologin Celia Pirker über das Thema der Depression gesprochen und offen nachgefragt, wieso psychische Erkrankungen so schwer diagnostizierbar sind und wie man sich selbst und anderen am besten helfen kann. Sie ist seit Anfang 2018 stellvertretende Leiterin der Psychologie in der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und erfahrene Psychoanalytikerin.