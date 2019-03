Haarverdichtung: So funktioniert eine Haarverlängerung

Wenn man an „Haarverlängerung“ oder den Begriff „Extensions“ denkt, dann kommen einem Bilder wie verknotete Ansätze und sichtbare Stellen der Kopfhaut in den Kopf. Diese Art von Haarverlängerung nennt sich „Bondings“ und ist eine von vier gängigen Methoden. Daneben gibt es noch Extensions mit Microrings (ohne Kleber), Clip-ins oder die Methode mit Tape-Extensions. Letzterer Methode möchten wir uns in diesem Artikel widmen, da sie für uns die Hautschonendste, qualitativ hochwertigste und schnellste Variante darstellt.

Wir haben mit einem der zwei Gründer von hairtalk extensions, dem Perückenmacher Günter Alex gesprochen und nachgefragt, wie eine Haarverdichtung genau funktioniert, was diese kostet, für wen sie geeignet ist und wann sie besonders hilfreich sein kann.