Haarseife: Darum lieben wir Shampoo Bars

Neben Trockenshampoo gehört Haarseife zu den besten Alternativen zur Reinigung des Schopfes. Vor allem natürliche Inhaltsstoffe machen die Shampoo Bars aus, weshalb sie sich auch prima als Naturseifen bezeichnen lassen. Parabene, Silikone und sonstige Konservierungsstoffe werden durch die natürlcihen Inhaltsstoffe komplett überflüssig, was der Kopfhaut und dem Haar letztlich zugutekommt. Noch dazu sind sie super ergiebig: Je nach Haarlänge taugen die Stücke für bis zu 80 Haarwäschen, was umgerechnet fast drei 250 ml-Flaschen bedeutet. Umweltfreundlichkeit dank der Papierverpackungen oder wiederverwendbaren Metalldöschen machen sie auch noch in Sachen Nachhaltigkeit attraktiv. Und auf Reisen zeigt sich die Seife für die Haare als sicherer Begleiter: Kein Auslaufen oder Einhalten der Maximalgrößen bei Handgepäckreisen mehr. Besser geht es kaum!