Die Auswahl an verschiedenen Farben, Formen, Materialien und Größen von Haarreifen ist riesig. Grund genug, die vier beliebtesten Styles genauer unter die Lupe zu nehmen – welches Modell passt zum Business-Lunch, zum Cocktailabend, zum Shopping-Trip oder ins Theater? Welcher Haarreif zu welchem Look am besten passt, verraten wir Ihnen in unseren Styling-Ideen.

Haarreifen aus Samt

Unifarbene Haarreifen aus

Samt

wirken besonders edel und versprühen in der

XL-Polsterung ein angenehmes Retro-Flair

. Vor allem in den Farben Bordeaux, Grün und Schwarz gelten sie als wahrer Klassiker und sind in breiter Form sehr gefragt. Besonders schick sehen sie zu einem eleganten Look aus, der gerne Ton in Ton mit dem Haarreif gehen darf.

Influencerin Leonie Hanne

kombiniert ihren schwarzen Haarreif aus Samt zu einem transparenten Kleid aus schwarzer Spitze – sehr verführerisch, aber dank des Haarreifs nicht zu sexy.

Aber nicht nur ein eleganter Look lässt sich unterstreichen, auch ein lässiger Style kann einen romantischen Akzent versprühen. Kombinieren Sie ein zartes Maxikleid im Stilbruch zu Cowboyboots und einer cropped Denim-Jacke. Ein Haarreif in samtigem Rot unterstreicht die zärtliche Nuance des Kleides und den Stilbruch gleichermaßen – die perfekte Kombination für den Alltag, wie Bloggerin Aylin König gekonnt unter Beweis stellt.