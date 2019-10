Haarpflege im Herbst und Winter: Darauf müssen Sie achten

Was ist die ideale Waschroutine für unsere Haare in der kalten Jahreszeit?

Die klassische Routine sollte sich nicht ändern, außer wenn man Ski fährt oder den ganzen Tag eine Mütze trägt. Dann sollte man das Haar öfter waschen aber dabei nicht die Pflege vergessen. Dabei gilt: Das Shampoo immer auf die Kopfhaut und den Conditioner nur auf die Haarlängen auftragen. So beugt man einem fettigen Ansatz vor und versorgt die Spitzen mit ausreichend Feuchtigkeit.

Intensiv-Shampoo, mildes Shampoo, Tiefenreinigungs-Shampoo - welches sollte Frau wählen?

Sie sollte ein Shampoo nach ihrem Haartyp wählen. Es sollte Ihre Längen und Spitzen vor den extremen Bedingungen schützen, die während dieser Jahreszeiten auftreten können. So wird zum Beispiel ein langes, feines Haar durch das Shampoo "Volumateur aux Algues" sanft gereinigt. Der Schopf wird durch die enthaltenen Alge im Shampoo in der Länge gepflegt, sodass ein Conditioner meist nicht mehr nötig ist. Das Haar gelangt so in seiner Leichtigkeit zu neuem Volumen, während Längen und Spitzen geschützt sind.

Haben Sie einen geheimen Pflegetipp für strapaziertes Haar für die kalten Monate?

Mein Geheimnis ist es, einmal pro Woche eine Vorbehandlung mit einem natürlichen Öl auf meiner Kopfhaut zu machen und anschließend ein regenerierendes Haaröl auf meine Längen und Spitzen zu verteilen. Ich bürste das Haar dann immer mit einer unserer Naturborsten-Bürsten durch, das verteilt die Öle perfekt auf der Haaroberfläche. Dann lasse ich es über Nacht wirken und spüle es am nächsten Morgen aus, gefolgt von meiner Shampoo-Routine.

Im Herbst/Winter tragen Frauen gerne Mützen und Schals, die wiederum das Haar strapazieren, drücken und brechen. Haben Sie einen Pflegetipp, um die Haare zu stärken und zu schützen?

Da auch wir Mützen und Schals tragen, wechsle ich mein Routineshampoo gerne zu "Bain TS", ein Shampoo auf Basis von Salbei und Lindenblüte. Es zögert das Nachfetten der Kopfhaut hinaus, während Längen und Spitzen gepflegt bleiben. Auch nehme ich gerne zusätzlich eine Haar-Tagescreme, um die Haare beim Finish zu schützen.