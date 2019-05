Haaröl: Darum sollten Sie nie wieder auf das Wundermittel verzichten

Roberto Gruber: Arganöl wird in Öl-Pflegen für normales bis dickes Haar verwendet und gibt ihm Geschmeidigkeit und Glanz. Marulaöl eignet sich wiederum für feines Haar. Rosenöl nährt Haar und Kopfhaut und versorgt sie zusätzlich mit Feuchtigkeit. Es wird auch gern als Aromatherapie, zum Beispiel bei Kopfmassagen, verwendet. Hagebutten- und Kaktusfeigenöl werden ebenfalls häufig in der Haarpflege eingesetzt. Das Hagebuttenöl ist für seinen hohen Anteil an Vitamin A bekannt und enthält außerdem Vitamin C und essentielle Fettsäuren. Kaktusfeigenöl ist reich an Fettsäuren und Vitaminen.