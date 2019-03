Haarklammer: Dieses Haar-Accessoire feiert Comeback

In den 80ern war die Haarklammer in Sachen Frisuren-Trends nicht wegzudenken. Ob zum legeren Freizeit-Look, zum femininen Abend-Styling oder zum Business-Outfit – das längliche Haar-Accessoire mit ineinandergreifenden Krallen und Spannfedergriff war immer dabei. Gefühlt über Nacht verschwand die Klemme dann irgendwann in den Tiefen unseres Badezimmerschränkchens.

Seitdem tragen wir unsere Haarklammern – wenn überhaupt – nur noch innerhalb der eigenen vier Wände oder maximal im Schwimmbad, weil sie so herrlich praktisch sind. Ab jetzt dürfen wir den Banana-Clip wieder Stolz erhobenen Hauptes im Office, im Lieblings-Café oder beim Shopping-Bummel tragen. Denn Designer Alexander Wang hat das lange Zeit verschmähte Relikt aus den 80ern während der New York Fashion Week für Herbst/Winter 2018/19 wieder zum absoluten Haar-Trend erklärt