Opal Hair

Passend zum sommerlichen Frühlingswetter hellen sich auch die Trends in Sachen Haarfarbe zunehmend auf. So wie der in diesem Jahr extrem angesagte Trend „Opal Hair“, der bei Instagram und Pinterest aktuell besonders gefragt ist.

Was macht den Haar-Trend so besonders? Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Opal-Look dem regenbogenfarbigem Changieren des gleichnamigen Edelsteins nachempfunden. Dieser Effekt wird durch mehrere Haarfarben wie beispielsweise silbrigen Rosé-, eisigen Blau- oder pudrigen Pfirsichnuancen ins Haar gefärbt.

Am besten kommt der pastellig changierende Haarfarben-Trend bei platinblonden Haaren zur Geltung. Bei dunkleren und aschigen Haarfarben muss das Haar vor der Opal-Behandlung aufgehellt werden. In jedem Fall sollte die Coloration von einem Profi durchgeführt werden.