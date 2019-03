Wenn das Haarwachstum eben nicht so richtig von alleine in Schwung kommen möchte, muss nachgeholfen werden. Schließlich bringen 1,2 cm im Monat (durchschnittliche Wachstumsrate unserer Haare) nichts, wenn man schnell auf eine Länge kommen will, die in der Mitte des Rückenbereiches enden soll. Diese Tipps helfen, um längere Haare zu bekommen.