Kérastase Discipline

Haare professionell glätten: Salonexklusiv bei Kérastase sorgt nun die Discipline-Behandlung für fließendes und seidiges Haar, das bis zu zehn Haarwäschen halten soll. Ohne chemische Veränderung der Haare wird jede einzelne Haarfaser von innen homogenisiert und von außen diszipliniert. Die Spezialpflege funktioniert in drei Schritten: Zuerst wird das innovative Haarpflege-Produkt strähnchenweise auf das handtuchtrockene Haar aufgetragen, dann geföhnt und im letzten Schritt wird mit dem Glätteisen jede Haarsträhne einzeln geglättet und die Wirkstoffe so in der Haarfaser versiegelt.

Ceramid lagert sich in der Hornschicht ein, und postiv geladene Polymere umhüllen das Haar wie ein Mantel - so wird es vor Feuchtigkeit und Frizz geschützt. Kérastase Discipline ermöglicht dann auch ein schnelleres Föhnstyling. Das Treatment wird in autorisierten Kérastase-Salons angeboten. Dauer: etwa 60 Minuten. Kosten: um 45 bis 60 Euro, je nach Haarlänge.