Die Wirksamkeit von Vitamin D ist noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt. Fest steht allerdings, dass das Vitamin viele Stoffwechselvorgänge im Körper vorantreibt. So beeinflusst es den Kalzium- und Phosphorhaushalt positiv. Und obwohl noch nicht abschließend geklärt ist, dass ein Mangel an Vitamin D zu Haarausfall führen kann, deutet vieles darauf hin. Der Grund: Vitamin D transportiert Testosteron zum Muskel. Kommt es zu einem Mangel, wird das überschüssige Testosteron in der Kopfhaut gespeichert und in Dihydrotestosteron umgewandelt, das die Wachstumsphase der Haare verkürzt. Eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D kann also in gewissem Maße vorbeugend gegen Haarausfall wirken.

Gleiches gilt für Kieselerde. Der hohe Siliziumgehalt stärkt nicht nur das Bindegewebe, sondern kräftigt auch Haare und Nägel. Doch Vorsicht: Einige Nahrungsergänzungsmittel mit Kieselerde, enthalten gesundheitlich bedenkliche Mengen an Blei. Daher rate ich Frauen, besser auf Nahrungsmittel zu setzen, welche die Mineralien natürlich enthalten (Gerste, Hafer, Kartoffeln, Paprika und Spinat).

Was Koffein betrifft, so konnte die Wirkung bereits wissenschaftlich nachgewiesen werden: In einem Versuch, in dem Testosteron auf der Kopfhaut mit Koffein angereichert wurde, ließ die Haare wieder sprießen. Koffein eignet sich demnach tatsächlich als unterstützender Wirkstoff, um neues Haarwachstum anzuregen. Handelt es sich jedoch um die anlagebedingte Form des Haarausfalls, hilft keines dieser Vitamine oder Spurenelemente, denn diese sind darauf ausgelegt, einen Nährstoffmangel auszugleichen. Liegt dieser nicht vor, ist die Einnahme hinfällig.