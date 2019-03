Vor einer Fashion Show ist die Anspannung hinter den Kulissen greifbar: Blutjunge Dresser suchen nach ihren Models, Backstage-Manager mahnen zur längst überfälligen Schuhprobe und Make-up-Artisten vollführen das Wunder zwanzig gerade Lidstriche hintereinander zu ziehen. Wenn die Hektik zwischen dampfenden Glätteisen und gestressten Hair-Stylisten überhandnimmt, agiert André Märtens als Fels in der Brandung.

Der gebürtige Berliner ist ein Urgestein der Fashion-Week-Szene und seit 2007 Head of Hair der Berlin Fashion Week für L‘Oréal Professionnel. Hand in Hand mit den Designern konzipiert er teilweise schon Monate vor der Show den Hair Style der Models und kennt als Hauptverantwortlicher Createur nahezu jeden Look der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin auswendig. Vor der Show des Münchner Labels Holy Ghost haben wir uns mit André Märtens über Haar-Trends 2017 unterhalten.