Guru Jagat: Warum Yoga einen unbesiegbar machen kann

Madame.de In deinem Buch redest du außerdem über „süße Beziehungen“ und wie man mithilfe von yogischen Instrumenten diese stets bewusst und befriedigend gestalten kann. Was ist hierbei das absolute Geheimrezept?

Guru Jagat: Frauen sind die „Macher“ von Beziehungen auf allen Ebenen, egal ob es um die Lebenspartner geht, um die Familien, um Beziehungen im Arbeitsplatz oder Communities. Das Geheimnis, in all diesen Beziehungen dauerhafte Veränderungen zu bewirken liegt darin, dass man sich mit sich selbst verändert. Aus diesem Grund habe ich meine Arbeit Frauen gewidmet und warum ich daran glaube, dass es so wichtig ist.

Du musst deine eigene Grundeinstellung ändern und dich erheben, dann kannst du jede einzelne Beziehung sehen, in der du selbst noch oben gestiegen bist. Frauen sind der Kern des Ganzen.