Gummistiefel kombinieren: So stylen Sie den Allwetter-Klassiker

Gummistiefel weisen an sich schon eine eher klobige Ästhetik auf, was sie von klassischen Stiefeln unterscheidet. Allerdings sorgt genau dieses Merkmal für tolle Tragevariationen, inklusive Stilbruch und eleganter Coolness.

Kniehohe Gummistiefel kombinieren

Unser Klassiker, die kniehohen Gummistiefel, machen tatsächlich zu allem eine gute Figur – wenn man darauf achtet, dass der Schaft schmal und nicht zu weit geschnitten ist. Perfekt tragbar sind sie zur Skinny Jeans oder sogar über der Strumpfhose zu Midikleidern. Achten Sie bei Midikleidern darauf, dass zwischen Stiefel und Saum noch ein wenig Bein sichtbar ist, sonst wirkt der Look schnell stauchend.

Bei der Farbauswahl gilt: Schwarz wirkt immer eleganter als ein knalliger Farbton, ebenso ist unifarben oft besser als ein wilder Mustermix. Wer allerdings auf ein schlichtes, einfarbiges Kleid setzt, der kann mit auffallenden Gummistiefeln einen tollen Eyecatcher kreieren. Auch Wollsocken, die aus dem Schaft herausgucken, setzen ein modisches Highlight.

Oversize-Strickpullover, die knapp über dem Knie enden, sind die Partner in Crime für kniehohe Gummistiefel und bringen Coolness und Cosyness auf eine Stil-Ebene.

Chelsea-Gummistiefel kombinieren

Gummistiefel im Chelsea-Look wirken ein wenig filigraner im Gegensatz zum klassischen Stiefelmodell. Besonders schick sehen sie in Kombination zum Maxikleid oder zum Midirock aus. Da lohnt es sich, bei Regen die geliebten Stiefeletten gegen die Chelsea-Gummistiefel auszutauschen, denn der elegante Look geht dabei nicht verloren.

Kurze Gummistiefel kombinieren

Eines vorweg: Kurze Gummistiefel sind wunderbar für kleinere Frauen geeignet, da sie das Bein nicht vollkommen bedecken. Bei kurzen Modellen darf auch gerne zu einem glänzenden Obermaterial gegriffen werden, dann wirkt der Look nicht nach too much. Bei den Modellen sieht auch die Kombination zum Kleid und Blazer, oder mit einem Mantel sehr hübsch aus – und macht den Boot gleich Office-tauglich.