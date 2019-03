Fasten: Ein Guide

Obstfasten

Für stark Berufstätige oder Menschen, die keinen Wert auf warme Speisen legen ist das Obstfasten empfehlenswert. Die Dauer beträgt in der Regel eine Woche. Wie der Name schon sagt, besteht die Kur aus Obst und teilweise auch Gemüse. Tipp: Richten Sie sich für mittags einen Obstteller aus drei bis vier verschiedenen Früchten an. Seien Sie dabei kreativ, damit er wunderbar lecker aussieht. Am Abend gibt es leicht gedämpftes Gemüse wie Fenchel oder Karotten. Über den Tag verteilt sollte man mindestens zwei Liter stilles Wasser oder Kräuter- oder Früchtetee trinken.

Das Positive: Obst und Früchte enthalten des Weiteren ein ausreichendes Maß an sämtlichen lebensnotwendigen Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und Enzymen, weshalb die Ernährung an sich gesund ist. Dennoch: Obst enthält viel Fruchtzucker, der sich ungünstig auf den Stoffwechsel auswirkt. Daher sollte diese Kur nicht so oft wiederholt werden.