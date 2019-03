Gucci verzichtet ab sofort auf Echtpelz

„Gucci wird ab der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 keinen Echtpelz mehr verarbeiten“, heißt es in einem offiziellen Statement des Modehauses. Nachdem Armani 2016 bekannt gab, auf Echtpelz zu verzichten zieht nun auch einer der größten Luxusmarken nach. Auch Stella McCartney und Tommy Hilfiger verabschiedeten sich bereits vom Echtpelz.

Erinnern Sie sich an die beliebten Fur-Slipper von Gucci? Diese wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Stattdessen kann man sie in Zukunft mit Lammfellfutter kaufen.

Alle Kleidungsstücke mit Fellbesatz, die momentan noch im Umlauf sind werden für einen guten Zweck versteigert. Das Geld fließt in eine Tierschutzorganisation.