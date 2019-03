Doch was hat sich Gucci selbst bei dieser Inszenierung gedacht und warum machen es plötzlich alle nach? Dahinter steckt die Botschaft, sich ständig selbst neu zu erfinden, egal ob als Cyborg oder mithilfe eines Gesichtsschleiers, den auch bei Gucci zu sehen gab. Bei Gucci ist eben alles möglich...

Fest steht, dass sich dadurch nicht nur die Kreativ-Idee, sondern auch der Markenname dahinter rasent schnell verbreitet und für Aufmerksamkeit sorgt. Zum Positiven: Das Unternehmen gab zwei Tage nach der Fashion-Show bekannnt, 500.000 US-Dollar für den „March for Our Lives” zu spenden, eine für den 24. März in Washington D.C. angesetzte Demonstration, die schärfere Waffengesetze in den USA fordert.

Wir finden das Ganze ziemlich interessant und sind gespannt, wie sich das virale Meme weiterentwickeln wird.