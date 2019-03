Die Gua Sha Behandlung bewirkt einen Anti-Aging-Effekt, welcher wohl der Hauptgrund ist, warum viele Frauen dieses Verfahren anwenden. Um diesen Effekt hervorzurufen, sollten Sie einen kleinen Schaber benutzen und die gereinigte Haut vorher mit Mandelöl, Arganöl oder Wasser einreiben. Durch die Massage wird der Energiefluss in den Meridianen - in der TCM vorhandene Kanäle durch die Lebensenergie fließt - erhöht und die Gesichtsmuskeln intensiv angeregt. Die Anwendung reduziert Falten, Pickel, Pigmentflecken, Fettpolster, Schwellungen und Akne. Des Weiteren wird die Durchblutung verbessert, wodurch die Haut frischer aussieht und sich praller anfühlt. Zugleich erstrahlt sie in einem frischen, rosigen Teint.

Außerdem wird der Stoffwechsel angeregt. Dies führt dazu, dass Endorphine ausgeschüttet werden, die eine ausgelassene Stimmung und ein verbessertes Wohlbefinden hervorrufen. Neben den emotionalen Verbesserungen, aktiviert Gua Sha das Immunsystem und verstärkt die Durchblutung, wodurch Schlacke, Säuren und Toxine aus dem Körper geleitet werden sollen. Des Weiteren wird die Lymphe aktiviert und die Entspannung gefördert.