Grünes Curry von Schwarzwurzel und Spinat

700 g wachsige Kartoffeln

300 g zarter Blattspinat

300 g Schwarzwurzeln

2 weiße Zwiebeln

1 mittelgroße Petersilienwurzel

1 Glas Gemüsefond

1/2 l Kokosmilch

2 gehäufte EL grüne Currypaste

1 Stiel Zitronengras

1 EL Salz

Zum Garnieren:

1/2 Bund Koriander

Für die Chips:

2 Petersilienwurzeln

einige Chiliflocken

1/2 Knoblauchzehe

1 EL Sesamöl

Salz zum Abschmecken

Zubereitung

Für das Curry die Kartoffeln schälen und grob würfeln, Spinat säubern, Schwarzwurzeln schälen und in etwa 3 cm lange Stücke schneiden (erst kurz vor dem Gebrauch, sonst verfärben sie sich), Zwiebeln schälen und würfeln. Zitronengras ganz fein hacken. Korianderblättchen abzupfen. Die Zwiebeln und Petersilienwurzel in wenig Öl anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Mit dem Gemüsefond ablöschen und die Kartoffeln, Zitronengras, Currypaste und Schwarzwurzelstücke einrühren und 10 Minuten köcheln lassen. Dann die Kokosmilch einrühren und weitere 10 Minuten garen. Zum Schluss den Spinat hineingeben und etwa 1 bis 2 Minuten mitgaren lassen, mit Salz abschmecken. Für die Chips Petersilienwurzeln schälen und fein hobeln, mit der halben geriebenen Knoblauchzehe, Chiliflocken und Sesamöl in einer Schüssel vermengen, salzen und marinieren lassen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech im Ofen bei 250 Grad etwa 7 bis 8 Minuten knusprig backen. Curry mit frischem Koriander (abgezupfte Blättchen) und Petersilienwurzelchips anrichten.