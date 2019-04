Sehr viele Klienten kommen mit Dauerschmerzen. Eine Klientin hatte wegen permanenter Rückenschmerzen bereits eine Odyssee an schulmedizinischen Behandlungen hinter sich, ohne dass ihr geholfen werden konnte. In den Sitzungen ließ sich die Aufmerksamkeit darauf fokussieren, wie sie den Schmerz erlebt und was in ihrem Körper als Reaktion daraufhin passiert. Je mehr sie versuchte, den Schmerz zu vermeiden, desto mehr kreiste ihr ganzes Leben um diese Anstrengung. Durch die Körperarbeit wurde dieser Teufelskreis durchbrochen.